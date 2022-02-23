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    Мэтт Барнс: «Мне кажется, что Зайон не хочет оставаться в «Пеликанс»

    Теги Мэтт Барнс Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

    Бывший игрок НБА Мэтт Барнс считает, что форвард Зайон Уильямсон хочет покинуть «Новый Орлеан».

    «Мне кажется, что Зайон не хочет оставаться в «Пеликанс». С самого начала ходили такие слухи, но не от него, а от его семьи. Командам «маленького рынка» сложно удержать молодую суперзвезду.

    Я думаю, что «Пеликанс» проглядели зловещее предзнаменование в надежде, что они смогут что-то изменить», – сказал Барнс.

    Звездный форвард не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы стопы.

    Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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