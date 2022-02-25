Андрей Ватутин – об отмене матча с «Баварией»: «Странное и удивительное решение, которое не имеет отношения к баскетболу»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ситуацию с отменой матча Евролиги против «Баварии» на фоне украинских событий.

«День прошел по обычному графику, как это всегда бывает на выездных играх. Команда тренировалась. Понятно, что все были в курсе новостей. Мы были готовы играть. Это интервью мы записываем на арене, где проходят домашние матчи «Баварии». Уже приехав на арену мы узнали, что матч не состоится, отменен. Не только этот, но и матчи всех российских команд в Евролиге на сегодня.

Для меня это странное и удивительное решение, которое не имеет отношения к баскетболу. Понятно, что это решение – политическое. Я знаю, что , сам клуб, готов был играть, но в силу определенных обстоятельств случилось то, что случилось, команда возвращается домой.

О том, что будет дальше. В пятницу в 12 часов состоится заседание Евролиги, на котором будет обсуждаться вопрос дальнейшего участия российских клубов в соревнованиях Евролиги. Поэтому всем надо набраться терпения и дождаться пятницы.

Что могли команде объяснили, проводил специальное собрание в 16 часов. Повторю, ЦСКА был готов играть, мы настраивались на матч, это важная с турнирной точки зрения игра, но приняла такое решение», – рассказал Ватутин.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени