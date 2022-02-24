Евролига перенесла сегодняшний матч ЦСКА против «Баварии»

перенесла сегодняшний матч ЦСКА против «Баварии», сообщают европейские инсайдеры.

Матч 27-го тура Евролиги между «Баварией» и ЦСКА должен был начаться в 21.00 по московскому времени. Немецкий телеканал Magenta Sport, который владеет правами на показ матчей в Германии, отменил трансляцию встречи из-за ситуации на Украине.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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