Евролига. ЦСКА в гостях у «Баварии», УНИКС на выезде сыграет с «Басконией» и другие матчи

В четверг, 24 февраля, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 московский ЦСКА в гостях сыграет с мюнхенской «Баварией».

Казанский УНИКС на выезде сыграет с испанской «Басконией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 20-5, Барселона Испания – 20-5, Милан Италия – 17-7, Зенит Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Монако Монако – 13-13, Маккаби Плейтика Израиль – 11-12, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Виллербан Франция – 9-16, Альба Германия – 8-16, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 6-17, Жальгирис Литва – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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