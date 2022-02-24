Евролига. ЦСКА в гостях у «Баварии», УНИКС на выезде сыграет с «Басконией» и другие матчи

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В четверг, 24 февраля, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 московский ЦСКА в гостях сыграет с мюнхенской «Баварией».

Казанский УНИКС на выезде сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Анадолу Эфес Турция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
24 февраля, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
24 февраля, 21.00, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Реал Испания
Дата проведения
24 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Битси Баскония Испания  –  УНИКС Россия
Дата проведения
24 февраля, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
24 февраля, 22.45, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Альба Германия
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 20-5, Барселона Испания – 20-5, Милан Италия – 17-7, Зенит Россия – 14-9, Олимпиакос Греция – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, УНИКС Россия – 13-12, Фенербахче Турция – 12-10, Анадолу Эфес Турция – 12-12, Бавария Германия – 12-12, Монако Монако – 13-13, Маккаби Плейтика Израиль – 11-12, Црвена Звезда Сербия – 9-14, Виллербан Франция – 9-16, Альба Германия – 8-16, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 6-17, Жальгирис Литва – 4-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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