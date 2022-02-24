«Бавария» попросила Евролигу перенести матч против ЦСКА

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Мюнхенская «Бавария» попросила Евролигу перенести сегодняшний матч против московского ЦСКА, сообщает немецкий журналист Роберт Хьюзел.

Матч 27-го тура Евролиги между «Баварией» и ЦСКА должен начаться в 21.00 по московскому времени. Ранее немецкий телеканал Magenta Sport, который владеет правами на показ матчей Евролиги в Германии, отменил трансляцию встречи.

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