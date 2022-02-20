Наверх
Sports.ru NBA

    НБА не будет искать тамперинг в обмене Бена Симмонса на Джеймса Хардена

    Теги переходы Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Адам Сильвер Бен Симмонс Баскетбол

    НБА не станет проводить расследование недавнего обмена между «Филадельфией» и «Бруклином» на предмет возможного тамперинга.

    «Я думаю, в данной случае мы имеем две команды, которые довольны результатами сделки», прокомментировал ситуацию комиссионер лиги Адам Сильвер.

    В результате обмена звездные игроки Джеймс Харден и Бен Симмонс покинули команды, за которые не хотели выступать.

    Харден известен своими тесными взаимоотношениями с генеральным менеджером «Филадельфии» Дэрилом Мори со времен их сотрудничества в «Хьюстоне».

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные