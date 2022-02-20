НБА не будет искать тамперинг в обмене Бена Симмонса на Джеймса Хардена

НБА не станет проводить расследование недавнего обмена между «Филадельфией» и «Бруклином» на предмет возможного тамперинга.
«Я думаю, в данной случае мы имеем две команды, которые довольны результатами сделки», прокомментировал ситуацию комиссионер лиги Адам Сильвер.
В результате обмена звездные игроки Джеймс Харден и Бен Симмонс покинули команды, за которые не хотели выступать.
Харден известен своими тесными взаимоотношениями с генеральным менеджером «Филадельфии» Дэрилом Мори со времен их сотрудничества в «Хьюстоне».