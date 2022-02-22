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    Пол Пирс усомнился в перспективах дуэта Харден – Эмбиид

    Теги Пол Пирс Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Прославленный игрок «Селтикс» Пол Пирс во время разговора с экс-одноклубником Кевином Гарнеттом усомнился в перспективах звездного дуэта «Сиксерс» Джеймс ХарденДжоэл Эмбиид.

    Гарнетт: Что скажешь по поводу обменов, приятель? Станут ли Харден и Эмбиид новым воплощением дуэта Кобе и Шака?

    Пирс: Ох не знаю, даже не знаю.

    Гарнетт: Ты так не считаешь? Что значит «не знаю»?

    Пирс: Мое мнение такое. С кем уже объединялся Харден? Он уже поиграл с Дуайтом, с Уэстбруком, Дюрэнтом, а результат все тот же.

    Гарнетт: Но он никогда не играл в «большим» такого уровня.

    Пирс: Он играл с Дуайтом, но Дуайт был уже не тот, это да. Но все-таки я не знаю.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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