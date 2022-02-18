Чарльз Баркли – о дуэте Харден – Эмбиид: «Им будет очень сложно вместе»

Член Зала славы, эксперт TNT Чарльз Баркли высказал свое мнение о перспективах нового звездного дуэта «Сиксерс» – .

«Им будет очень сложно. Джеймс играет в свой баскетбол. Он очень силен один на один. Эмбиид – самый доминирующий игрок в сегодняшней лиге. Такой мини-Шак. Он очень хорош. Но им нужно будет разобраться, как играть вместе. Слова «это просто сработает» меня не убеждают, это не может «просто сработать», потому что один из них будет оставаться без мяча. В баскетбол играют только одним мячом. Второму всегда нужно будет находить какой-то путь. Хардену будет сложнее, потому что Эмбиид может еще и защищаться и подбирать. Джеймс будет набирать очки и ассистировать. Но мнение, что все получится легко и гладко совершенно не соответствует действительности», – заявил Баркли.

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