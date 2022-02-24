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    Джимми Батлер: «Не терпится сразиться с «Сиксерс» и посмотреть, чего мы стоим»

    Теги Майами Филадельфия НБА Джеймс Харден Джимми Батлер Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Форвард «Майами» Джимми Батлер высказался о переходе Джеймса Хардена в «Филадельфию».

    «Это не имеет особого отношения ко мне или моей команде. Просто хочу, чтобы все были счастливы, соревновались, улыбались, чтобы им нравилась ситуация, в которой они находятся, и чтобы они просто любили игру.

    Если Харден счастлив в «Филадельфии», то пусть он будет именно там. Теперь он с одним из моих лучших друзей Джоэлом, и у них очень хорошая команда. Мне не терпится сразиться с ними и посмотреть, чего мы стоим», – сказал Батлер.

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