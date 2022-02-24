ФИБА перенесла матч между сборными Беларуси и Великобритании

ФИБА объявила, что завтрашний матч между сборными Беларуси и Великобритании в квалификации чемпионата мира-2023 перенесен на неопределенный срок. Решение основано на оценке текущей ситуации с безопасностью в регионе.

Матч Беларусь – Великобритания должен был состояться 25 февраля в Минске.

Ранее ФИБА перенесла встречу сборных Украины и Испании, запланированную на 27 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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