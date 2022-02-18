Антон Квитковских: «Постараюсь показать Лукичу, что достоин вызова в сборную»

Форвард поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» Зорана Лукича.

– команда, которая всегда бьется до последнего, неважно, кто их соперник. Поэтому, думаю, что перерыв прибавит им мотивации, а вот в физическом плане – у каждого игрока индивидуально. Это будет очень интересный и тяжелый матч, мы тоже хорошо подготовились, учли все ошибки и нюансы из первой игры и будем готовы биться!

Лично для меня в приоритете стоит как можно больше пользы принести своей команде, а что касается , то он меня уже видел, и я в очередной раз постараюсь показать, что достоин этого вызова в сборную!» – заявил Квитковских.

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