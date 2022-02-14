Би Джей Армстронг: «Представьте, что Бронни хочет потусоваться с одноклубниками, но в лобби сидит Леброн»

Бывший игрок НБА Би Джей Армстронг рассказал о проблеме, с которой может столкнуться Бронни Джеймс, если все-таки окажется в одной команде с отцом .

«Я многое делаю вместе со своим сыном, мы все время вместе. И мне важно знать свое место, соблюдать определенную дистанцию.

Когда я думаю о НБА, то на лице появляется улыбка. Это было потрясающее время, особенно на площадке. За ее пределами были поклонники, люди, опыт. И я сомневаюсь, что в возрасте 21 года хотел бы ездить на выезды со своим отцом.

Конечно, это здорово. Но представьте, Бронни хочет потусоваться с одноклубниками, а в лобби отеля сидит Леброн», – сказал Армстронг.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?