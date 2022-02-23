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    Дрэймонд Грин: «Спортсмены — тупые. Это правда»

    Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласен со стереотипом, что спортсмены — не самые умные люди на Земле. 

    «Я надеюсь, что когда-нибудь спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые. Потому что это правда.

    Мы управляем бизнесом, хотя 90 процентов из нас не разбираются в бизнесе. При этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены — тупые.

    Однако нет ничего забавнее, чем болван, который думает, что все спортсмены — тупые. Болван», – написал Грин на своей странице в Twitter.

    Карри и Грин делают всех вокруг себя лучше: заменили двух игроков старта, но все равно обыграли «Санз»

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