Дрэймонд Грин: «Спортсмены — тупые. Это правда»

Форвард согласен со стереотипом, что спортсмены — не самые умные люди на Земле.

«Я надеюсь, что когда-нибудь спортсмены перестанут спорить с тем, что спортсмены — тупые. Потому что это правда.

Мы управляем бизнесом, хотя 90 процентов из нас не разбираются в бизнесе. При этом мы имеем наглость злиться, когда кто-то говорит, что спортсмены — тупые.

Однако нет ничего забавнее, чем болван, который думает, что все спортсмены — тупые. Болван», – написал Грин на своей странице в Twitter.

Карри и Грин делают всех вокруг себя лучше: заменили двух игроков старта, но все равно обыграли «Санз»