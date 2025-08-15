  • Спортс
4

Йован Буха: «В лиге ожидают, что этим летом Остин Ривз получит контракт на 30 миллионов в год – будь то от «Лейкерс» или от другой команды»

Инсайдер озвучил наиболее вероятные условия нового контракта Ривза.

«Я считаю, что он игрок уровня 30-35 миллионов долларов в год. Если посмотреть на других игроков в этом диапазоне, таких как Иммануэл Куикли или Тайлер Хирро, то Остин явно в их числе, а во многом даже лучше тех, кто получает 30-32 миллиона. Конечно, контекст и переговорная позиция всегда играют роль.

В лиге ожидают, что этим летом он получит контракт на 30 миллионов в год – будь то от «Лейкерс» или от другой команды. Но я думаю, что он останется в «Лос-Анджелесе» и подпишет многолетний контракт. Это разумный шаг со стороны клуба. Сам Остин хочет провести всю карьеру в «Лейкерс»», – заявил Буха.

В контракте Ривза осталось еще 2 года (с опцией игрока на сезон-2026/27), за которые он заработает 28,8 млн долларов.

Прошлый сезон стал для него лучшим в карьере: в среднем он набирал 20,2 очка, 4,5 подбора, 5,8 передачи и 1,1 перехвата за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
