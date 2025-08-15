4

«Лейкерс» откроют статую в честь Пэта Райли в день матча с «Бостоном» (22 февраля)

Еще одна легенда «Лос-Анджелеса» будет увековечена в бронзе.

22 февраля «Лейкерс» откроют статую в честь бывшего главного тренера Пэта Райли на площади рядом с домашней ареной команды. Торжественная церемония пройдет в день матча против «Бостона» – извечного соперника «Лейкерс».

Райли возглавлял «Лос-Анджелес» с 1981 по 1990 год в эпоху «Шоутайма» и привел команду к четырем титулам НБА (1982, 1985, 1987, 1988). При нем клуб с Мэджиком Джонсоном и Каримом Абдул-Джаббаром в составе демонстрировал новаторскую игру в атаке, одержав 533 победы при 194 поражениях (73,3%) в регулярных сезонах и добавив 102 победы в плей-офф за девять лет.

До тренерской карьеры Райли играл за «Лейкерс» (1970-1975), работал комментатором, а в 1979 году стал ассистентом Пола Уэстхеда. Он был частью команды 1971-72, установившей рекорд лиги – 33 победы подряд – и завоевавшей чемпионский титул.

Райли станет восьмой легендой «Лейкерс», удостоенной статуи на Star Plaza – популярном месте среди поклонников команды. Ранее там увековечили Абдул-Джаббара, Джонсона, Кобе Брайанта, Элджина Бэйлора, Джерри Уэста, Шакила О’Нила и комментатора Чика Хирна.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
