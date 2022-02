Болельщики в Кливленде выразили свое недовольство Дрэймонду Грину

Зрители на арене в Кливленде встретили недовольными криками форварда

Эпизод произошел во время тренировки перед Матчем всех звезд НБА-2022. В ответ игрок жестом показал, что слышит их.

Грин был выбран в команду звезд Западной конференции, но не сможет принять участие в из-за травмы.

«Голден Стэйт» и противостояли друг другу в финале НБА четыре сезона подряд (с 2015 по 2018 год). Грин известен своими напряженными отношениями с поклонниками «Кавальерс».

.@Money23Green already going at it with the crowd in Cleveland 🤣



(via @NBATV) pic.twitter.com/ijxyFzjdX7