Дрэймонд Грин – о дате своего возвращения после травмы: «Это станет известно с недели на неделю»

Форвард рассказал о своем восстановлении после травмы спины.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас я просто пытаюсь сохранять позитивный настрой. Понимаю, что это важно. Но я действительно в порядке. Становится намного лучше. Постепенно прихожу в себя.

Нет, я пока не могу назвать точную дату. Это станет известно с недели на неделю. Буду возвращаться по мере восстановления. Я действительно тренируюсь все больше и больше. Просто продолжу заниматься и посмотрю, что из этого выйдет», – заявил игрок.

Грин пропустил последние 20 матчей «Уорриорз» из-за повреждения. В нынешнем сезоне он набирает 7,9 очка, 7,6 подбора и 7,4 передачи в среднем за игру.