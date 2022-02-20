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    Дрэймонд Грин – о дате своего возвращения после травмы: «Это станет известно с недели на неделю»

    Теги травмы Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о своем восстановлении после травмы спины.

    «Чувствую себя хорошо. Сейчас я просто пытаюсь сохранять позитивный настрой. Понимаю, что это важно. Но я действительно в порядке. Становится намного лучше. Постепенно прихожу в себя.

    Нет, я пока не могу назвать точную дату. Это станет известно с недели на неделю. Буду возвращаться по мере восстановления. Я действительно тренируюсь все больше и больше. Просто продолжу заниматься и посмотрю, что из этого выйдет», – заявил игрок.

    Грин пропустил последние 20 матчей «Уорриорз» из-за повреждения. В нынешнем сезоне он набирает 7,9 очка, 7,6 подбора и 7,4 передачи в среднем за игру.

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