Леброн Джеймс: «Когда мы отыгрались в финале с 1-3, почувствовал себя лучшим в истории»

Звездный форвард высоко оценил историческую значимость своих достижений.

«В тот момент я почувствовал себя лучшим баскетболистом во всех отношениях, который люди когда-либо видели. Я мог сыграть на позициях 1-5, защищаться на позициях 1-5, то есть буквально делал то, что не удавалось сделать никому в истории. Команды, уступающие в финальной серии 1-3, ни разу не побеждали в 32 случаях или вроде того. Никто не справлялся с этим, и у нас просто не оставалось шансов. Я ощущал себя так, что никто на свете не может играть лучше меня», – заявил игрок.

Джеймс стал чемпионом в составе в 2016 году. По ходу финальной серии команда уступала 1-3, но сумела одержать три победы подряд и выиграть титул.