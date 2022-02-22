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    Леброн Джеймс: «Когда мы отыгрались в финале с 1-3, почувствовал себя лучшим в истории»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил историческую значимость своих достижений.

    «В тот момент я почувствовал себя лучшим баскетболистом во всех отношениях, который люди когда-либо видели. Я мог сыграть на позициях 1-5, защищаться на позициях 1-5, то есть буквально делал то, что не удавалось сделать никому в истории. Команды, уступающие в финальной серии 1-3, ни разу не побеждали в 32 случаях или вроде того. Никто не справлялся с этим, и у нас просто не оставалось шансов. Я ощущал себя так, что никто на свете не может играть лучше меня», – заявил игрок.

    Джеймс стал чемпионом НБА в составе «Кливленда» в 2016 году. По ходу финальной серии команда уступала «Голден Стэйт» 1-3, но сумела одержать три победы подряд и выиграть титул.

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