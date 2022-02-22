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    Крис Бруссард – Леброну Джеймсу: «Если ты избранный, не нужно рассказывать нам об этом»

    Теги Майкл Джордан Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

    Телевизионный эксперт Крис Бруссард раскритиковал претензии форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на статус лучшего игрока в истории.

    «Думаю, Леброн показывает свою неуверенность, потому что он продолжает говорить об этом. Он ведь поднимает эту тему, чтобы другие тоже говорили о ней. Если ты избранный, не нужно рассказывать нам об этом. Я понимаю, Мохамед Али постоянно говорил, что он лучший. Но это была его фишка, он так шутил. Леброн же говорит об этом всерьез: «Все ставят Джордана выше меня. У меня другая логика. Кто сможет выиграть серию, уступая 1-3?». Этот аргумент ничего не доказывает. Я не буду сидеть и рассказывать боксеру, что вернуться после нокдауна и выиграть бой лучше, чем не позволить сопернику даже коснуться себя и доминировать весь поединок.

    Это не про 6 титулов чемпиона, это нечто большее. Когда Леброн выступал в Восточной конференции, «Бостон» и «Торонто» дрожали от его взгляда. Он делал это с «Востоком», Майкл Джордан делал это со всей НБА. Стоило Джордану появиться, все оставались голодными» – сказал Бруссард.

    Джеймс стал чемпионом НБА в составе «Кливленда» в 2016 году. По ходу финальной серии команда уступала «Голден Стэйт» 1-3, но сумела одержать три победы подряд и выиграть титул.

    Ранее игрок заявил, что считает себя лучшим баскетболистом в истории.

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