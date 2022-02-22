Крис Бруссард – Леброну Джеймсу: «Если ты избранный, не нужно рассказывать нам об этом»

Телевизионный эксперт Крис Бруссард раскритиковал претензии форварда на статус лучшего игрока в истории.

«Думаю, Леброн показывает свою неуверенность, потому что он продолжает говорить об этом. Он ведь поднимает эту тему, чтобы другие тоже говорили о ней. Если ты избранный, не нужно рассказывать нам об этом. Я понимаю, Мохамед Али постоянно говорил, что он лучший. Но это была его фишка, он так шутил. Леброн же говорит об этом всерьез: «Все ставят Джордана выше меня. У меня другая логика. Кто сможет выиграть серию, уступая 1-3?». Этот аргумент ничего не доказывает. Я не буду сидеть и рассказывать боксеру, что вернуться после нокдауна и выиграть бой лучше, чем не позволить сопернику даже коснуться себя и доминировать весь поединок.

Это не про 6 титулов чемпиона, это нечто большее. Когда Леброн выступал в Восточной конференции, «Бостон» и «Торонто» дрожали от его взгляда. Он делал это с «Востоком», Майкл Джордан делал это со всей НБА. Стоило Джордану появиться, все оставались голодными» – сказал Бруссард.

Джеймс стал чемпионом в составе в 2016 году. По ходу финальной серии команда уступала 1-3, но сумела одержать три победы подряд и выиграть титул.

Ранее игрок заявил, что считает себя лучшим баскетболистом в истории.