Коби Олтмен: «После ухода Леброна Джеймса взяли за основу развитие молодых игроков»

Президент по баскетбольным операциям Коби Олтмен рассказал о перестройке команды после ухода звездного форварда в .

«Когда Леброн ушел, наша организация потеряла свое лицо. Нам не на что было опереться, если говорить о культуре, о нашем фундаменте. Мы сразу поняли, что необходимо определить нашу основу, и это было развитие молодых игроков», – заявил функционер.

Джеймс провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес команде чемпионский титул (2016).

В нынешнем сезоне «Кавальерс» делят третье место в Восточной конференции с «Филадельфией». Игроки команды Дариус Гарлэнд и стали участниками всех звезд-2022.