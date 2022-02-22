Коби Олтмен: «После ухода Леброна Джеймса взяли за основу развитие молодых игроков»

Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмен рассказал о перестройке команды после ухода звездного форварда Леброна Джеймса в «Лейкерс».
«Когда Леброн ушел, наша организация потеряла свое лицо. Нам не на что было опереться, если говорить о культуре, о нашем фундаменте. Мы сразу поняли, что необходимо определить нашу основу, и это было развитие молодых игроков», – заявил функционер.
Джеймс провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес команде чемпионский титул (2016).
В нынешнем сезоне «Кавальерс» делят третье место в Восточной конференции с «Филадельфией». Игроки команды Дариус Гарлэнд и Джарретт Аллен стали участниками Матча всех звезд-2022.