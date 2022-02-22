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    Коби Олтмен: «После ухода Леброна Джеймса взяли за основу развитие молодых игроков»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Джарретт Аллен Коби Олтмен Дариус Гарлэнд Баскетбол

    Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмен рассказал о перестройке команды после ухода звездного форварда Леброна Джеймса в «Лейкерс».

    «Когда Леброн ушел, наша организация потеряла свое лицо. Нам не на что было опереться, если говорить о культуре, о нашем фундаменте. Мы сразу поняли, что необходимо определить нашу основу, и это было развитие молодых игроков», – заявил функционер.

    Джеймс провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес команде чемпионский титул (2016).

    В нынешнем сезоне «Кавальерс» делят третье место в Восточной конференции с «Филадельфией». Игроки команды Дариус Гарлэнд и Джарретт Аллен стали участниками Матча всех звезд-2022.

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