«Уорриорз» попытаются подписать летом долгосрочное продление контракта с Джорданом Пулом

попытается этим летом подписать долгосрочное продление контракта с защитником (22 года, 196 см), сообщает The San Francisco Chronicle.

Если клубу не удастся заключить соглашение с Пулом в этом году, летом 2023-го он станет ограниченно свободным агентом.

Кит Смит, эксперт Spotrac по потолку зарплат, ожидает, что новый контракт с защитником будет рассчитан на 80 миллионов долларов за четыре года.

В нынешнем сезоне Пул набирает 16,4 очка, 3,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

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