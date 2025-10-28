Кендрик Перкинс: «Через 15-20 лет в разговорах о величайшем игроке будут звучать три имени: Джордан, Леброн и Вембаньяма»

По мнению Перкинса, у 21-летнего игрока «Сан-Антонио» нет изъянов в игре.

«Скажу вам так: через 15–20 лет разговорах о величайшем игроке всех времен будет выглядеть так: Майкл Джордан , Леброн Джеймс и Виктор Вембаньяма . Вот три имени, которые все будут обсуждать.

Потому что если этот парень останется здоров, он, вероятно, станет лучшим защитником в истории. Я верю, что он выиграет пять или шесть наград «Защитника года». Можете назвать хоть один недостаток в его игре сейчас, в 21 год? Я подожду. Не можете – потому что их просто нет.

В атаке у него полный арсенал: движения в стиле Джамала Кроуфорда, трехочковые с ведение – мы видим, как он стабильно их забрасывает. Он превосходно двигается без мяча, делает рывки, постоянно угрожает сопернику под кольцом.

К тому же он начинает уверенно использовать свои возможности в лоу-посте и мид-посте. Его можно использовать в роли «скринера». Нет ничего, чего он не может сделать.

Этот парень уже пришел – и у него менталитет убийцы. Он хочет побеждать. Именно это и отличает его.

Поэтому я и говорю: через 15–20 лет разговор о величайшем будет звучать так: Джордан, Леброн и Вемби», – заявил Перкинс в эфире ESPN.