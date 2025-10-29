Фото
1

Джейлен Браун анонсировал стрим на фоне мемов о своей прическе

Звезда «Селтикс» решил обыграть вирусную историю с пятнами на форме соперников.

После второго матча сезона против «Никс» в сети разошелся ролик, на котором видно, как на форме О Джи Ануноби появляется черное пятно после контакта с головой Брауна.

Позже похожее пятно заметили и на майке Рона Холланда во время игры с «Детройтом», что вызвало волну шуток и троллинга в адрес форварда в соцсетях.

На фоне растущего внимания Браун объявил, что проведет стрим – судя по намекам, трансляция пройдет в барбершопе.

29-летний форвард принял участие во всех четырех матчах «Бостона» в новом сезоне, в среднем набирая 26 очков, 5,8 подбора и 3,8 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дастина Допирака в соцсети X
logoДжейлен Браун
logoБостон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новое супероружие «Бостона»: Джейлен Браун окрашивает соперников своей прической
сегодня, 03:35
Волосы Джейлена Брауна оставили черный след на майке Рона Холланда
вчера, 11:42Видео
«Фейковая линия роста». На белой майке Ануноби остался черный след после касания волос Джейлена Брауна
26 октября, 06:08Видео
Главные новости
Алексей Лень продолжит карьеру в «Реале»
56 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Клипперс», «Милуоки» встретится с «Никс» и другие матчи
58 минут назад
Кендрик Перкинс: «Через 15-20 лет в разговорах о величайшем игроке будут звучать три имени: Джордан, Леброн и Вембаньяма»
сегодня, 20:57
«Это улучшает отношения между фанатами и игроками». Кевин Дюрэнт объяснил, почему считает свой троллинг в соцсетях полезным для НБА
сегодня, 20:36
«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
сегодня, 20:02
Амаре Стаудемайр: «Когда Кармело перешел в «Никс», большая часть нашей сыгранности попросту улетучилась»
сегодня, 19:44
Чет Холмгрен пропустит матч с «Сакраменто» из-за проблем со спиной
сегодня, 19:11
Демаркус Казинс: «Уверен, что руководство «Филадельфии» уже ведет разговоры о том, как может выглядеть их будущее без Эмбиида»
сегодня, 18:59
Дрэймонд Грин: «На Востоке нет команд, способных выиграть чемпионство НБА в этом сезоне»
сегодня, 18:33
Оби Топпин выбыл как минимум на месяц
сегодня, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
11 минут назад
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
59 минут назад
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
сегодня, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
сегодня, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
сегодня, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
сегодня, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
сегодня, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
сегодня, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
сегодня, 13:15
«Финикс» отыгрался с «-7» за 24 секунды до конца четвертой четверти матча с «Ютой»
сегодня, 09:15Видео