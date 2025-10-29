Джейлен Браун анонсировал стрим на фоне мемов о своей прическе

Звезда «Селтикс» решил обыграть вирусную историю с пятнами на форме соперников.

После второго матча сезона против «Никс» в сети разошелся ролик , на котором видно, как на форме О Джи Ануноби появляется черное пятно после контакта с головой Брауна.

Позже похожее пятно заметили и на майке Рона Холланда во время игры с «Детройтом», что вызвало волну шуток и троллинга в адрес форварда в соцсетях.

На фоне растущего внимания Браун объявил, что проведет стрим – судя по намекам, трансляция пройдет в барбершопе.

29-летний форвард принял участие во всех четырех матчах «Бостона» в новом сезоне, в среднем набирая 26 очков, 5,8 подбора и 3,8 передачи.