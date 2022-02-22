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    Джеймс Уайзмен может дебютировать в сезоне 1 марта

    Теги Голден Стэйт НБА Джеймс Уайзмен Баскетбол

    Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен может дебютировать в сезоне 1 марта в матче с «Миннесотой».

    Об этом сообщает инсайдер Дитер Куртенбах со ссылкой на источники.

    Уайзмен не играет с апреля прошлого года, когда получил разрыв мениска.

    Изначально планировалось, что 2-й номер драфта-2020 вернется в строй в начале сезона. В середине декабря центровой перенес небольшую операцию на колене, что отсрочило его возвращение.

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