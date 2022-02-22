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    Стэн Ван Ганди: «Уэстбрук проводит сезон, который «Лейкерс» должны были ожидать»

    Теги Лейкерс НБА Стэн Ван Ганди Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Известный тренер, эксперт Стэн Ван Ганди прокомментировал выступление Рассела Уэстбрука за «Лейкерс».

    «Уэстбрук проводит сезон, который «Лейкерс» должны были ожидать. Его процент попадания с игры точно такой же, как в среднем за карьеру. А эффективность его бросков с игры чуть выше, чем за карьеру. В то же время процент реализации трехочковых чуть снизился. Он совершает наименьшее количество потерь за последние 8 лет и все еще набирает 18,3 очка, 7,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру», – написал Ван Ганди в своем твиттер-аккаунте.

    Уэстбрук перешел в «Лейкерс» перед началом этого сезона. Команда на данный момент занимает 9 место в Западной конференции.

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