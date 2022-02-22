Стэн Ван Ганди: «Уэстбрук проводит сезон, который «Лейкерс» должны были ожидать»

Известный тренер, эксперт прокомментировал выступление за .

«Уэстбрук проводит сезон, который «Лейкерс» должны были ожидать. Его процент попадания с игры точно такой же, как в среднем за карьеру. А эффективность его бросков с игры чуть выше, чем за карьеру. В то же время процент реализации трехочковых чуть снизился. Он совершает наименьшее количество потерь за последние 8 лет и все еще набирает 18,3 очка, 7,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за игру», – написал Ван Ганди в своем твиттер-аккаунте.

Уэстбрук перешел в «Лейкерс» перед началом этого сезона. Команда на данный момент занимает 9 место в Западной конференции.