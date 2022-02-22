Скип Бэйлесс: «Леброн злится на «Лейкерс» из-за проблемы, которую сам создал»

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс не должен предъявлять претензии клубу за отсутствие усиления перед дедлайном.
«Забавно, что Леброн злится на «Лейкерс» за то, что они отказались избавляться от проблемы, к созданию которой он сам их и подтолкнул – речь о Уэстбруке», – написал Бэйлесс в твиттере.
В воскресенье появилась информация, что связанное с Джеймсом агентство Klutch Sports Group не устраивает работа генменеджера «озерников» Роба Пелинки, который решил не обменивать Расселла Уэстбрука и пик на Джона Уолла.
Джеймс во время Звездного уикенда хвалил менеджеров других клубов НБА и НФЛ.
Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен