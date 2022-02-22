Инсайдер Марк Стейн: «Пелинка пользуется поддержкой Джинни Басс. Леброн и Рич Пол не могут влиять на высшее руководство «Лейкерс»

Известный инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о ситуации в «Лейкерс», генеральный менеджер которых якобы потерял расположение лидера команды и его агента Рича Пола.

«Пелинка пользуется полной поддержкой владельца «Лейкерс» Джини Басс. Он прочно укрепился в качестве одной из опор четырехстороннего мозгового центра клуба вместе с Басс и влиятельной парой Курта и Линды Рамбис.

Это организация, которая полностью разорвала связи с культовым для «Лейкерс» , человеком, имеющим законное право претендовать на статус «величайшего «озерника» всех времен», если совместить его игровые достижения с достижениями в качестве управленца. Джеймс и агент Рич Пол, несмотря на весь приписываемый им контроль, все еще остаются аутсайдерами, когда дело доходит до динамики процессов в высшем руководстве «Лейкерс». Если можно разорвать с Уэстом, будьте уверены, с Леброном случится то же самое, если он больше не в состоянии поддерживать команду на высоком уровне», – рассказал Стейн.

В воскресенье появилась информация, что связанное с Джеймсом агентство Klutch Sports Group не устраивает работа Пелинки. Позже агент Рич Пол через Стивена Эй Смита опроверг слух.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой