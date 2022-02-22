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    Инсайдер Рамона Шелберн: «Лейкерс» не хотели давать Дерозану третий год в контракте»

    Теги Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Демар Дерозан Баскетбол

    Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о вариантах усиления, которые рассматривали «Лейкерс» в межсезонье-2021.

    По словам Шелберн, «озерники» имели шанс на подписание Демара Дерозана, но не хотели заключать с ним контракт на 3 года.

    «У них был выбор между Бадди Хилдом, Расселлом Уэстбруком и Демаром Дерозаном. «Лейкерс» выбрали Уэстбрука, Леброн с Дэвисом были частью этого процесса. В варианте с Дерозаном «Лейкерс» не захотели давать ему контракт на три года», – заявила Шелберн.

    «Лейкерс» выменяли Расселла Уэстбрука из «Вашингтона», а Дерозан подписал 3-летний контракт на 81 миллион долларов с «Чикаго».

    Дерозана называют одним из кандидатов на приз MVP сезона.

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