«К черту эти пики». Леброн отдал должное генменеджеру «Рэмс», который пожертвовал драфт-активы ради титула

Форвард отдал должное генеральному менеджеру Лесу Сниду.

Джеймс выложил фотографию Снида в футболке с надписью «Fuck them picks» («К черту эти пики» – прим. Sports.ru).

«Легенда! Вот это мой чувак», – написал Джеймс.

Кара Хендерсон

Снид в последнее время не жалел драфт-пики ради усиления команды, которая в итоге стала чемпионом НФЛ.

Во время звездного уикенда Джеймс также хвалил генеральных менеджеров Сэма Прести («Оклахома») и Коби Олтмена («Кливленд»).

В воскресенье появилась информация, что связанное с Джеймсом агентство Klutch Sports Group не устраивает работа генерального менеджера «Лейкерс» .

Отмечается, что недовольство достигло апогея, когда Пелинка отказался обменивать на Джона Уолла из-за необходимости задействовать пик первого раунда.