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Sports.ru NBA

    «К черту эти пики». Леброн отдал должное генменеджеру «Рэмс», который пожертвовал драфт-активы ради титула

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Расселл Уэстбрук Роб Пелинка соцсети Лос-Анджелес Рэмс Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное генеральному менеджеру «Лос-Анджелес Рэмс» Лесу Сниду.

    Джеймс выложил фотографию Снида в футболке с надписью «Fuck them picks» («К черту эти пики» – прим. Sports.ru).

    «Легенда! Вот это мой чувак», – написал Джеймс.

    Кара Хендерсон

    Снид в последнее время не жалел драфт-пики ради усиления команды, которая в итоге стала чемпионом НФЛ.

    Во время звездного уикенда Джеймс также хвалил генеральных менеджеров Сэма Прести («Оклахома») и Коби Олтмена («Кливленд»).

    В воскресенье появилась информация, что связанное с Джеймсом агентство Klutch Sports Group не устраивает работа генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки.

    Отмечается, что недовольство достигло апогея, когда Пелинка отказался обменивать Рассела Уэстбрука на Джона Уолла из-за необходимости задействовать пик первого раунда.

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