«К черту эти пики». Леброн отдал должное генменеджеру «Рэмс», который пожертвовал драфт-активы ради титула

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное генеральному менеджеру «Лос-Анджелес Рэмс» Лесу Сниду.
Джеймс выложил фотографию Снида в футболке с надписью «Fuck them picks» («К черту эти пики» – прим. Sports.ru).
«Легенда! Вот это мой чувак», – написал Джеймс.
Кара Хендерсон
Снид в последнее время не жалел драфт-пики ради усиления команды, которая в итоге стала чемпионом НФЛ.
Во время звездного уикенда Джеймс также хвалил генеральных менеджеров Сэма Прести («Оклахома») и Коби Олтмена («Кливленд»).
В воскресенье появилась информация, что связанное с Джеймсом агентство Klutch Sports Group не устраивает работа генерального менеджера «Лейкерс» Роба Пелинки.
Отмечается, что недовольство достигло апогея, когда Пелинка отказался обменивать Рассела Уэстбрука на Джона Уолла из-за необходимости задействовать пик первого раунда.