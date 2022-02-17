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    Рич Пол: «Путь Леброна был таким же трудным, если не труднее, чем путь Джордана»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Баскетбол

    Агент и давний друг Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что путь форварда «Лейкерс» к величию был таким же трудным, как и путь Майкла Джордана.

    «Путь Леброна был таким же трудным, если не труднее, чем путь Майкла. По ряду причин. По-моему, главная причина в том, что все хотят, чтобы ты делал что-то так, как кто-то делал это раньше. 

    Когда Леброн был подростком, СМИ хотели, чтобы он был похож на Майка. Они хотели, чтобы Майкл говорил с ними в любом качестве, чего он, вероятно, не делал. Они хотели, чтобы Майкл был его другом, кем он, вероятно, не являлся. Они также хотели, чтобы Леброн вел себя как Майкл, а он этого не делал.

    Людей, которые улыбались и надеялись, что Леброн потерпит неудачу, было больше, чем тех, кто болел за его успех», – сказал Пол.

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