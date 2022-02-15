Джеймс Харден: «Из «Хьюстона» хотел перейти именно в «Филадельфию»

Новобранец «Филадельфии» поделился впечатлениями о своем переходе из «Бруклина».

«Изначально, когда я был в , хотел именно в «Сиксерс». Но этого не произошло. Мы разобрали ситуацию в . Я понимал, что в «Филадельфии» играет лучший «большой» в лиге . Также здесь хороший тренер. Это далось мне нелегко, но в итоге я счастлив оказаться здесь. И, как вы знаете, нам нужна победа в чемпионате», – заявил Харден.

Защитник стал игроком «Сиксерс» в результате громкого обмена с участием Бена Симмонса и других игроков. В прошлом сезоне Харден инициировал свой переход из «Хьюстона» в «Бруклин».