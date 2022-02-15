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    Джеймс Харден: «Из «Хьюстона» хотел перейти именно в «Филадельфию»

    Теги Хьюстон Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Новобранец «Филадельфии» Джеймс Харден поделился впечатлениями о своем переходе из «Бруклина».

    «Изначально, когда я был в «Хьюстоне», хотел именно в «Сиксерс». Но этого не произошло. Мы разобрали ситуацию в «Бруклине». Я понимал, что в «Филадельфии» играет лучший «большой» в лиге Джоэл Эмбиид. Также здесь хороший тренер. Это далось мне нелегко, но в итоге я счастлив оказаться здесь. И, как вы знаете, нам нужна победа в чемпионате», – заявил Харден.

    Защитник стал игроком «Сиксерс» в результате громкого обмена с участием Бена Симмонса и других игроков. В прошлом сезоне Харден инициировал свой переход из «Хьюстона» в «Бруклин».

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