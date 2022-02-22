Адам Сильвер: «Не готов разговаривать об эпохе «после Леброна»

Комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что пока не может и не пытается представить себе лигу без .

37-летний лидер недавно сказал, что собирается провести последний сезон в карьере вместе с сыном Бронни, который выставится на драфт в 2024 году.

«Хочу быть предельно четким и понятным. Я не готов разговаривать об эпохе «после Леброна». И дело тут не в отрицании. Джеймс становился чемпионом менее полутора лет назад. С моей точки зрения, Леброн по-прежнему играет на самом высоком уровне.

В какой-то момент появится новый игрок или игроки, которые возьмут на себя лидерство в лиге. Так всегда происходит. Я же просто не готов начинать думать о лиге без Леброна, потому что он по-прежнему предан баскетболу и НБА в целом», – заявил Сильвер.

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