Леброн Джеймс: «Кливленд, это для тебя. Еще раз»

Звездный форвард «Лейкерс» опубликовал в Instagram свой победный бросок в всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

, это для тебя. Еще раз. Какое изумительное завершение прекрасного уикенда и вечера!» – написал Леброн.

Команда Леброна одержала победу над командой Дюрэнта со счетом 163:160. Стефен Карри был признан MVP встречи, реализовав 16 трехочковых и набрав 50 очков. Леброн отметился 24 очками.

Джеймс провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес команде чемпионский титул (2016).

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти