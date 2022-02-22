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    Леброн Джеймс: «Кливленд, это для тебя. Еще раз»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в Instagram свой победный бросок в Матче всех звезд НБА-2022 в Кливленде.

    «Кливленд, это для тебя. Еще раз. Какое изумительное завершение прекрасного уикенда и вечера!» – написал Леброн.

    Команда Леброна одержала победу над командой Дюрэнта со счетом 163:160. Стефен Карри был признан MVP встречи, реализовав 16 трехочковых и набрав 50 очков. Леброн отметился 24 очками.

    Джеймс провел за «Кливленд» 11 сезонов (2003-2010, 2014-2018) и принес команде чемпионский титул (2016).

    «Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти

     
     
     
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    Публикация от 👑 (@kingjames)

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