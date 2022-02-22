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    Ник Райт: «Это последнее крупное событие в НБА, где Джордан был общепризнанным величайшим игроком в истории»

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Матч всех звезд НБА Ник Райт Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Ник Райт высказался о теплом общении легендарного Майкла Джордана со звездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом во время Уикенда всех звезд в Кливленде.

    «Майкл понимает, что этот вечер, скорее всего, был последним крупным событием в НБА, где он был общепризнанным величайшим игроком в истории, и поэтому он протянул оливковую ветвь Леброну.

    Майкл изо всех сил старался не помогать и не поддерживать Леброна и возвел между ними стену. Но поскольку пьедестал величайшего игрока рушится под ним, теперь он говорит: «Давай будем друзьями», – сказал Райт.

    В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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