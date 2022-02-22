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    Мэджик Джонсон опубликовал совместное фото с Майклом Джорданом

    Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Чикаго Лейкерс НБА фото Баскетбол

    Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон опубликовал в Twitter совместное фото с легендой «Чикаго» Майклом Джорданом.

    «Эм Джей с Эм Джеем», – написал Мэджик.

    Джонсон и Джордан были принципиальными соперниками в конце 80-х и начале 90-х годов. «Лейкерс» и «Буллс» встретились в финальной серии плей-офф лишь однажды – в 1991 году. Команда Джордана одержала победу – 4-1.

    В воскресенье легендарные защитники встретились во время церемонии чествования Топ-75 игроков в истории НБА.

    В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной

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