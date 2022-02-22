Мэджик Джонсон опубликовал совместное фото с Майклом Джорданом

Легенда опубликовал в Twitter совместное фото с легендой .

«Эм Джей с Эм Джеем», – написал Мэджик.

Джонсон и Джордан были принципиальными соперниками в конце 80-х и начале 90-х годов. «Лейкерс» и «Буллс» встретились в финальной серии плей-офф лишь однажды – в 1991 году. Команда Джордана одержала победу – 4-1.

В воскресенье легендарные защитники встретились во время церемонии чествования Топ-75 игроков в истории НБА.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной