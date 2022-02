Яннис Адетокумбо – о блок-шоте Миддлтону во время Матча звезд: «Ужасное чувство»

Лидер «Бакс» поделился впечатлениями от блок-шота одноклубнику , который во время звезд представлял команду Леброна.

«Ужасное чувство. Но я не знал, что это Крис. Я был сосредоточен на мяче. Понял, что кто-то ускорился позади меня. И вот пошла передача, я просто развернулся, мгновенно выпрыгнул и накрыл его, не мог сыграть иначе. А он такой: «Ты серьезно, Яннис?» Ну что я мог сказать в ответ? «Чего ты от меня ждал, я хочу победить».

Это было забавно. Я люблю этого парня, он мой брат», – сказал грек.

«I feel terrible. I did not know it was Khris.» 🤣 pic.twitter.com/mqAj9bSUqT