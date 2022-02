«Это был худший конкурс данков в истории баскетбола». Стивен Эй Смит рассмешил Кендрика Перкинса до слез

Гневная речь телеведущего ESPN Стивена Эй Смита о конкурсе данков 2022 года рассмешила его коллегу до слез.

«Это был худший конкурс данков в истории баскетбола. Это было национальное преступление. Это было ужасно. Кто-то должен это сказать, и я это скажу.

Я рад, что игрок «Никс» наконец что-то выиграл. Но это было так плохо, что мы должны спрятать этот трофей. На этой неделе я позвоню руководству лиги, потому что нельзя показывать такой ужас в субботу вечером во время Уикенда всех звезд. Это был национальный позор.

Мне 54 года, у меня проблемы с коленями, но даже я не смазал бы столько данков», – заявил Смит.

