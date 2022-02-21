Никола Йокич: «Монти Уильямс удивил меня как тренер, как человек»

Центровой признался, что знакомство с главным тренером Монти Уильямсом стало для него самым ярким моментом Уикенда всех звезд в Кливленде.

«Если я что-то и вынес из этого всех звезд, то это . Он удивил меня. В лучшем смысле этого слова. Как личность, как тренер, как мужчина, как человек.

Он очень спокоен. С ним можно говорить о чем угодно. Я немного пообщался с ним, он произнес речь. Игроки слушают его, он не кричит, он просто спокоен, и все слушают», – сказал Йокич.

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