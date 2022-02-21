Стив Нэш призывает Горана Драгича переходить в «Бруклин»

входит в число команд, которым интересен разыгрывающий .

Как рассказал инсайдер Марк Стейн, главный тренер «Нетс» выступает главным действующим лицом при попытках завлечь словенца в бруклинскую команду.

Нэш и Драгич ранее были одноклубниками по «Санз».

Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче