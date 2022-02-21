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    Стив Нэш призывает Горана Драгича переходить в «Бруклин»

    Теги возможные переходы Бруклин Стив Нэш НБА Горан Драгич Баскетбол

    «Бруклин» входит в число команд, которым интересен разыгрывающий Горан Драгич.

    Как рассказал инсайдер Марк Стейн, главный тренер «Нетс» Стив Нэш выступает главным действующим лицом при попытках завлечь словенца в бруклинскую команду.

    Нэш и Драгич ранее были одноклубниками по «Санз».

    Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

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