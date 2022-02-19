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    «Лейкерс» среди заинтересованных в Драгиче команд. «Милуоки» называется фаворитом

    Теги возможные переходы Чикаго Клипперс Лейкерс Милуоки Бруклин НБА Горан Драгич Баскетбол

    Разыгрывающий Горан Драгич интересен пяти клубам НБА.

    Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Драгича хотят подписать «Бруклин», «Клипперс», «Лейкерс», «Милуоки» и «Чикаго».

    Отмечается, что фаворитом на словенца являются «Бакс», в составе которых он может получить значимую роль на площадке.

    Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

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