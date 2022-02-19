«Лейкерс» среди заинтересованных в Драгиче команд. «Милуоки» называется фаворитом

Разыгрывающий Горан Драгич интересен пяти клубам .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Драгича хотят подписать , «Клипперс», , и .

Отмечается, что фаворитом на словенца являются «Бакс», в составе которых он может получить значимую роль на площадке.

Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

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