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    «Майами» не заинтересован в возвращении Горана Драгича

    Теги возможные переходы Майами НБА Горан Драгич Гэйб Винсент Баскетбол

    Разыгрывающий Горан Драгич вряд ли вернется в «Майами», за который играл с 2015 по 2021 год.

    «Хит» не планируют подписывать игрока, контракт которого был выкуплен ранее «Сперс». Как рассказал инсайдер Этан Сколник, флоридцы не хотят уменьшат нынешнюю роль Гэйба Винсента.

    25-летний резервный разыгрывающий «Майами» в 50 матчах сезона набирает 9,2 очка, 2,1 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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