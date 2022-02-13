Давис Бертанс: «В «Вашингтоне» все борются друг с другом за игровое время»

Новобранец «Далласа» Давис Бертанс рассказал о своем выступлении за «Вашингтон» в этом сезоне.

«Тяжело, когда все в команде борются друг с другом за игровое время или роль. Наверное, с этими трудностями столкнулись многие игроки в сезоне.

Мало времени, чтобы раскрыться. Каждый пытается разобраться, что к чему. Когда происходит спад, действительно трудно переломить ситуацию и снова набрать форму», – заявил игрок.

В нынешнем сезоне Бертанс в среднем проводит на площадке менее 15 минут и набирает 5,7 очков.

Перед дедлайном форвард перешел в «Даллас» в результате сделки с участием Кристапса Порзингиса.