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    Марк Кьюбан – об обмене Порзингиса: «Отличный игрок, но мы неплохо справлялись без него»

    Теги Даллас НБА Вашингтон Марк Кьюбан Давис Бертанс Спенсер Динуидди Кристапс Порзингис Баскетбол

    Владелец «Далласа» Марк Кьюбан объяснил обмен звездного «большого» Кристапса Порзингиса.

    «Я считаю Кристапса невероятно талантливым. Но мы нуждались в снайпере (Давис Бертанс – прим. Sports.ru) и человеке, который может таскать мяч (Спенсер Динуидди – прим. Sports.ru), создавать возможности для броска. К сожалению, только за счет такого обмена мы могли заполучить их.

    Все объясняется очень просто, мы выменяли двух человек, которые вписываются в состав, в которых мы сильно нуждались, а еще мы неплохо справлялись без Кристапса. Но это не означает, что Порзингис не является отличным игроком. Мне кажется, в «Уизардс» он будет выглядеть лучше, чем у нас», – заявил Кьюбан.

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