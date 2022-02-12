Марк Кьюбан – об обмене Порзингиса: «Отличный игрок, но мы неплохо справлялись без него»

Владелец объяснил обмен звездного «большого» .

«Я считаю Кристапса невероятно талантливым. Но мы нуждались в снайпере ( – прим. Sports.ru) и человеке, который может таскать мяч ( – прим. Sports.ru), создавать возможности для броска. К сожалению, только за счет такого обмена мы могли заполучить их.

Все объясняется очень просто, мы выменяли двух человек, которые вписываются в состав, в которых мы сильно нуждались, а еще мы неплохо справлялись без Кристапса. Но это не означает, что Порзингис не является отличным игроком. Мне кажется, в «Уизардс» он будет выглядеть лучше, чем у нас», – заявил Кьюбан.

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