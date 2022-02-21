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    Донован Митчелл не сыграет в Матче всех звезд

    Теги НБА Юта Донован Митчелл Баскетбол

    Защитник «Юты» Донован Митчелл не сможет принять участие в Матче всех звезд, который пройдет через час в Кливленде.

    «Для меня большая честь, что меня выбрали для участия в Матче всех звезд, я всегда мечтал об этом. К сожалению, я не смогу выйти на площадку в связи с заболеванием верхних дыхательных путей (это не связано с коронавирусом). Матч всех звезд – это праздник баскетбола, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы выздороветь и вернуться в игру», – написал Донован Митчелл.

    В этом году Митчелл должен был участвовать в Матче всех звезд третий раз за карьеру.  

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