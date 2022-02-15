Донован Митчелл – о слухах: «Продолжаю искать пути к победе»

Защитник «Юты» прокомментировал слухи о своем желании покинуть команду.

«Во-первых, я достиг такой точки, где нахожусь в согласии с собой. Но все время, что я в «Юте», постоянно вижу эти статьи и действительно обсуждаю их с партнерами по команде. Я все это видел. Это не очень меня беспокоит. Не думаю об этом. Для меня важно, как мы можем победить.

Начинаются разговоры о том, что я говорю или чего не говорю, потому что так всегда было вокруг меня. И я всегда считал, что эти разговоры ничего не значат. Действительно не думаю об этом так часто. В данный момент я счастлив и просто продолжаю искать пути к победе», – заявил Митчелл.

Ранее сообщалось о возможном желании защитника перейти в другую команду из-за неудовлетворительных результатов «Джаз».