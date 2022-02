Леброн Джеймс – лидер НБА по очкам за матч, набранным с игры

Звездный форвард в этом сезоне лидирует в по средней результативности без учета штрафных бросков.

Джеймс набирает в среднем 24,9 очка за матч, если считать только попадания с игры. Ближайшие преследователи форварда в данном рейтинге Донован Митчелл из «Юты» и из имеют по 21,8 очка за встречу.

37-летний Джеймс недавно превзошел рекорд лиги по очкам, набранным за карьеру в матчах регулярного сезона и плей-офф, который ранее принадлежал Кариму Абдул-Джаббару.

Lebron would average 25 ppg if he didn’t shoot a single FT per game. Let that process.



MJ had only 4 seasons, where he avg more than 25 ppg(without FTs). His highest PPG(without FTs) was 27.5 in 1989-90. He needed 3 more FGa to avg 2.5 more points.



Bron is an absurd scorer. pic.twitter.com/fYMJrjArsg