Шакил О’Нил посмеялся над конкурсом данков этого года

Легендарный центровой, ныне телеведущий TNT Шакил О’Нил посмеялся над конкурсом данков, который прошел в субботу в рамках Уикенда всех звезд-2022 в Кливленде.

Шак опубликовал фотографию, на которой он расслабляется в бассейне, и написал: «Лучше бы я был здесь, а не на том конкурсе данков».

Также О’Нил опубликовал мем, в котором сравнивается его реакция на данк Винса Картера в конкурсе 2000 года и реакция на шоу этого года.

Победителем конкурса данков-2022 стал форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин. Ни один данк не получил от судей максимальную оценку 50 баллов.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)