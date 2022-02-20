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    Шакил О’Нил посмеялся над конкурсом данков этого года

    Теги Шакил О′Нил НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Легендарный центровой, ныне телеведущий TNT Шакил О’Нил посмеялся над конкурсом данков, который прошел в субботу в рамках Уикенда всех звезд-2022 в Кливленде.

    Шак опубликовал фотографию, на которой он расслабляется в бассейне, и написал: «Лучше бы я был здесь, а не на том конкурсе данков».

    Также О’Нил опубликовал мем, в котором сравнивается его реакция на данк Винса Картера в конкурсе 2000 года и реакция на шоу этого года.

    Победителем конкурса данков-2022 стал форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин. Ни один данк не получил от судей максимальную оценку 50 баллов.

    «Я чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину». Как Шакил О’Нил становился главным толстяком НБА

     
     
     
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    Публикация от DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

     
     
     
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    Публикация от DR. SHAQUILLE O’NEAL Ed.D. (@shaq)

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