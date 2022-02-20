Адам Сильвер: «Предсезонные матчи НБА могут вернуться в Европу в следующем сезоне»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига продолжит проводить отдельные матчи в Европе, как только это станет безопасно, и это может произойти уже в следующей предсезонке.

«Мы во многом глобальная лига, и возможность привозить команды на другие континенты, в другие точки мира, необходима для развития спорта. Мы получим значительно больше влияния, появляясь в этих городах и создавая большой ажиотаж вокруг наших команд», – сказал Сильвер.

Комиссионер уточнил, что в следующем сезоне в Европе не будет сыграно ни одного матча регулярного чемпионата.

Ранее НБА уже объявила, что две предсезонные игры пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс