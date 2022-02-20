Наверх
Sports.ru NBA

    Адам Сильвер: «Предсезонные матчи НБА могут вернуться в Европу в следующем сезоне»

    Теги предсезонные матчи НБА Адам Сильвер Баскетбол

    Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига продолжит проводить отдельные матчи в Европе, как только это станет безопасно, и это может произойти уже в следующей предсезонке.

    «Мы во многом глобальная лига, и возможность привозить команды на другие континенты, в другие точки мира, необходима для развития спорта. Мы получим значительно больше влияния, появляясь в этих городах и создавая большой ажиотаж вокруг наших команд», – сказал Сильвер.

    Комиссионер уточнил, что в следующем сезоне в Европе не будет сыграно ни одного матча регулярного чемпионата.

    Ранее НБА уже объявила, что две предсезонные игры пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

    В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные