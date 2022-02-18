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    Адам Сильвер: «Термин «суперкоманда» может иметь положительную коннотацию. Пример – «Кливленд»

    Теги Кливленд НБА Адам Сильвер Баскетбол

    Комиссионер НБА Адам Сильвер комплиментарно высказался о работе, которую проделали в последние сезоны в «Кавальерс».

    «Термин «суперкоманда» может иметь положительную коннотацию, а может и негативную. Отрицательная возникает, когда мы говорим об игроках, собравшихся вместе только ради победы в чемпионате, обычно на поздних этапах карьеры.

    Но бывают и другие суперкоманды – как кажется, «Кливленд» становится именно такой – которые появляются за счет грамотной кропотливой работы», – заявил Сильвер.

    «Кливленд» в нынешнем сезоне идет 4-м на Востоке с результатом 35-23.

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