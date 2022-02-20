Адам Сильвер – об обмене Симмонса на Хардена: «У меня нет конкретных мыслей о том, как можно было бы предотвратить подобную ситуацию»

Комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что ему не понравились обстоятельства, которые привели к громкому обмену на .

«У меня нет конкретных мыслей о том, как можно было бы предотвратить подобную ситуацию. Но я думаю, что и мы, и игроки заинтересованы в том, чтобы контакты соблюдались.

Повторю, ни для кого не секрет, что я недоволен публичными требованиями об обмене.

В случае с Беном Симмонсом я не могу придумать изменения системы, которые предотвратят ситуацию, когда игрок готов отсиживаться и не получать зарплату. Не хочу говорить за Бена, но его позиция была такая: «Мне не нравится в этом городе, и я не буду играть». Команда в свою очередь заявила: «Мы не будем тебе платить и применим дисциплинарные меры». Это тупиковая ситуация.

Конечно, как комиссионер лиги, я хочу, чтобы наши игроки были довольны. Я хочу, чтобы они оказывались в ситуациях, в которых, по их мнению, они могут быть наиболее продуктивными. В то же время хочется, чтобы лига была организованной, и нам нужно найти соответствующий баланс», – сказал Сильвер.

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